26 bin 99 yeni vaka, 157 vefat

TÜRKİYE'DE dün 362 bin 535 Kovid- 19 testi yapıldı, 26 bin 99 kişinin testi pozitif çıktı. 157 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 22 bin 24 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.89, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.55 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 129 milyon 332 bin 845 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Hastaneye yatışlarda ise etkisinin yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı ülkede Omicron vakalarının yüzde 42 olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, 1 Aralık'tan itibaren gen sekanslaması yapılan 3 bin 44 örnekten 42'sinin Omicron varyantı olduğunu ve sadece 6 ilde görüldüğünü duyurdu. ANKARA