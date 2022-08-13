26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı... "Denetleyemezsiniz" diyerek bıçakla saldırdı

"Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Kasten Yaralama ve İş Kazası" suçlarından dolayı geçmişte kayıtları bulunan ve geçmişte yine iş yerini denetlemeye gelen görevlilere saldırdığı iddia edilen Ahmet A., "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Saldırgan kasabın iş yerinin denetlenmesine karşı çıkması ve iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldırması "At, eşek veya domuz mu kesiyor" yorumlarına yol açtı.