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Giriş Tarihi: 7.2.2023 07:14 Son Güncelleme: 7.2.2023 07:23

26 saat sonra gelen mutluluk: 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte yıkılan binalarda arama çalışmaları sürerken, 26 saat sonra 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

26 saat sonra gelen mutluluk: 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

26 saat sonra gelen mutluluk! 2 çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı | Video


26 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK

Hatay merkezde arama çalışmaları yapan ekipler, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine belirlenen binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, 2 çocuğu sağ olarak bulundukları yerden çıkardı. Büyük bir sevinç yaşanırken, çocuklar ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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26 saat sonra gelen mutluluk: 2 küçük çocuk enkazdan sağ olarak kurtarıldı
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