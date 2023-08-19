26 yaşındaki anne kurtarılamadı

İzmit'e bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Elif Ertüney geçtiğimiz hafta fenalaşması sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 26 yaşındaki genç anne, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kuruçeşme esnaflarından Cihan Ertüney ile evli, 1 çocuk annesi olan Elif Ertüney'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Elif Ertüney'in cenazesi Kulfallı Cami'nde kılınan ikindi namazına müteakip gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.