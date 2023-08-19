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Giriş Tarihi: 19.8.2023 17:40 Son Güncelleme: 19.8.2023 17:45

26 yaşındaki anne kurtarılamadı

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren bir çocuk annesi ve 3 aylık hamile Elif Ertüney, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
26 yaşındaki anne kurtarılamadı

İzmit'e bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Elif Ertüney geçtiğimiz hafta fenalaşması sonucu Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 26 yaşındaki genç anne, yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Kuruçeşme esnaflarından Cihan Ertüney ile evli, 1 çocuk annesi olan Elif Ertüney'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Elif Ertüney'in cenazesi Kulfallı Cami'nde kılınan ikindi namazına müteakip gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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26 yaşındaki anne kurtarılamadı
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