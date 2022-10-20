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Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:15 Son Güncelleme: 20.10.2022 14:22

26 yaşındaki geç evinde ölü bulundu

Denizli’de yalnız yaşayan 26 yaşındaki Aydoğan Ş.’nin evine çilingir yardımıyla girildi. Eve giren ekipler talihsiz gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin yakınları ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşarken, kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
26 yaşındaki geç evinde ölü bulundu

Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Aydoğan Ş.'den (26) haber alamayan babası çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açması ile içeri giren baba, oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalar sonrası gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yüksek dozda kullandığı maddelerden hayatını kaybettiği değerlendirilen gencin ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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26 yaşındaki geç evinde ölü bulundu
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