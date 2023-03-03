263 Kozlu maden şehidi anıldı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde maden ocağında 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden şehidi, facianın 31'inci yıldönümünde dualarla anıldı.

Törene Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat ve ilçe başkanları, işçi ve memur sendikalarının şube başkan ve yöneticileri, Kozlu müessesesi yöneticileri, bürokratlar, GMİS'e bağlı Şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının yönetici ve temsilcileri, madenciler ve şehit madencilerin aileleri katıldı.

GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, 3 Mart 1992 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden şehidini anmak için toplandıklarını belirterek, "Maden şehitlerimiz ile deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımız için Kuran-ı Kerim okunacaktır. Tüm maden şehitlerimize ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Anma programı, şehit maden işçileri için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törende, maden şehitleri ve Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törenin ardından kazasız-belasız çalışma dileğiyle kurban kesimi yapıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada 175 yıllık üretim tarihinde 5 bine yakın maden şehidi olduğunu söyledi.

Yeşil, madencilerin deprem bölgesinde de can kurtarabilmek için mücadele ettiğini belirterek, "Enkaz altında kendi ailelerinden bir ferdiymiş gibi mücadele ederek kurtarma çalışması yaptılar. Yani sadece yerin altında değil, yerin üstünde de varız" dedi.

Yeşil şunları söyledi; "Öncelikle tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. 10 ilimizde büyük bir yıkım yaşandı. Depremlerde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. 175 yıldır biz bu topraklarda üretim yapıyoruz. 5 bine yakın maden şehidimiz var. Bunların içerisinde en büyük grizu facialarından biri 3 Mart 992'de 263 arkadaşımız kaybettiğimiz faciadır. 7 Mart 1983'de Armutçuk'ta 103 arkadaşımız şehit oldu. Yakın zamanda da Amasra'da 42 kardeşimizi kaybettik. Ben hepsine Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Madencilik zor meslek. Arkadaşlarımız zor şartlarda yerin yüzlerce metre altında bu mesleği icra etmeye çalışıyorlar.

Sadece yerin altında değiliz. Yaşadığımız deprem felaketinde madenci kardeşlerimiz depremin etkilediği birçok ilde arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Orada, yerin altında üretim yaptıkları gibi yaşam alanlarını oluşturarak deprem bölgesinde de enkazları delerek enkazda kalan vatandaşlarımıza nefes olmak için mücadele ettiler. 350 vatandaşımızı yaralı kurtardılar, ne yazık ki 4 bin vatandaşımızın cenazesini çıkardılar. Büyük bir mücadele verdiler. Enkaz altında kendi ailelerinden bir ferdiymiş gibi mücadele ederek kurtarma çalışması yaptılar. Yani sadece yerin altında değil, yerin üstünde de varız. Türkiye maden işçilerinin arama ve kurtarma çalışmalarında ne kadar etkili olduğunu, tecrübeli olduğunu gördü. Bu konuda gerekli çalışmalarının yapılacağını düşünüyorum. Bu tür felaketlerin ve maden kazalarının bir daha yaşanmamasını diliyorum."