263 maden şehidi için Yenice ilçesinde anma programı düzenlendi

Kozlu grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisinden Karabük'ün Yenice ilçesinden olan 42 madenci için Yenice Maden Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

4 Mart 2023 tarihinde yapılan anma törenine, Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Zonguldak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Yeniceliler Derneği Başkanı Bülent Bağbaşı, GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı ve şube yönetimi, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yönetimi, siyasi parti temsilcileri ve şehit madencileri yakınları katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Yeniceliler Derneği Başkanı Bülent Bağbaşı, faciada yaşamını yitiren tüm madencileri rahmetle andıklarını belirterek, "3 Mart 1992 Kozlu grizu faciasında hayatını kaybeden şehit madencileri rahmet ve saygıyla anıyorum. 263 maden şehidimizin 42 tanesi Yenice'mizdendi. Maden şehitlerimizin 17 tanesinin mezarı şehitliğimizde bulunmakta. Maden şehidi yakınlarımız kamuda istihdam yasasını bekliyordu. Genel Maden-İş Sendikamız ve maden şehidi aileleri derneği bu konuda büyük mücadele verdiler. Kendilerine şahsım ve maden şehidi aileleri adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

MADEN ŞEHİDİ AİLELERİNE YASA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de 3 Mart 1992'de Kozlu'da yaşanan büyük faciayı unutmayacaklarını söyledi. 263 madencinin ülke ekonomisine katkı için yerin metrelerce altında ailelerinin rızkını kazanmak için alın terleriyle çalışırken şehit olduklarını ifade eden Yeşil, "Bizler Kozlu'da, Armutçuk'ta ve yakın zamanda Amasra'da çok büyük acılar yaşadık. Tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Maden şehidi yakınlarının kamuda istihdamı için Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve sendika olarak büyük mücadele verdik. En büyük pay Çetin başkanımızındır. Kendisinin eşi hasta olduğu için buraya katılamadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yasanın tarih sınırlandırılması olmadan Zonguldak'ta yaşanan özellikle 1992 ve 1983 yılında yaşadığımız büyük facialarda kaybettiğimiz arkadaşlarımızın yakınlarına da bu hakların verilmesini sağladık. Yasa resmi gazetede yayınlandı. Bu yasa maden şehidi yakınlarımızın acılarına bir nebze merhem olmuştur. Giden geri gelmez ama geride kalanların yaşamlarını daha iyi şartlarda geçirmesi inanıyorum ki şehitlerimizin ruhunu rahatlatmıştır. Ben tekrar yaşanan büyük kazalarda vefat eden tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından şehit madenciler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Törende Anıt Mezardaki şehit madenci mezarlarına karanfiller bırakıldı. Maden şehidi aileleriyle fotoğraf çektiren Genel Başkan Yeşil, ailelerin yasa hakkındaki sorularını cevaplandırdı.

Maden şehidi yakınları, gurbette çalışan çocuklarının bu sayede baba ocaklarına döneceğini anlatarak emeği geçen sendikamız ve dernek başta olmak üzere herkese teşekkür etti.