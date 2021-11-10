27 bin 259 yeni vaka, 203 vefat

Türkiye'de dün 358 bin 251 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 259 kişinin testi pozitif çıktı. 203 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 27 bin 513 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.78 olarak gerçekleşti. Uygulanan toplam aşı miktarı 117 milyon 866 bin 846 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kovid-19 aşısı ve tedbirler bizleri koruma altına almakla kalmaz; virüsün yayılma, yaşama alanını daraltır. Yüksek aşı oranı ve tedbir virüsün gücünü kırar" dedi. ANKARA