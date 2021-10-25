27 bin 663 yeni vaka, 232 vefat

Türkiye'de dün 351 bin 152 Kovid- 19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı. 232 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 30 bin 824 oldu. Son 24 saatte 224 bin 799 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, ikinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77.5'i geçmesinin gurur duyulacak bir toplumsal başarı olduğunu belirtti. Koca, "Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.