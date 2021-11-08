27 bin 824 yeni vaka, 187 vefat

Türkiye
'de dün 357 bin 832 Kovid- 19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı. 187 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 28 bin 255 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79.38, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89.68 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 117 milyon 562 bin 317 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" dedi. ANKARA