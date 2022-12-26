27 günlük yaşam savaşını kaybetti: Şimdi cinayetten yargılanacaklar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köseer'i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs, 27 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi görüyordu. Köseer yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti. Köseer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından Bolvadin ilçesinde toprağa verilecek.

Mustafa Köseer'i öldüresiye dövdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklanmış, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu 2 şüphelinin şimdi cinayetten yargılanması bekleniyor.