27 ilde 144 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde gerçekleştirilen eş zamanlı denetimlerde tespit edilen 144 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 27 büyükşehirde eş zamanlı denetim düzenlendiğini belirtti. 96 mobil göç noktası aracı ile toplam 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını aktaran Yerlikaya, 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini aktardı.