Haberler Yaşam Haberleri 27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 28.12.2024 12:27 Son Güncelleme: 28.12.2024 13:41

27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik son 10 gündür 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla irtibat sağladığı, ifadelerde teşhis edildiği ve kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olduğu tespit edildi. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin de yakalandığı öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerindeki baskınlarda; 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEYE DURMAKSIZIN DEVAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne karşı mücadelemizde hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

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27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı
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