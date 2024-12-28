27 ilde FETÖ operasyonu: 93 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve KOM Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak illerindeki baskınlarda; 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA: MÜCADELEYE DURMAKSIZIN DEVAM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne karşı mücadelemizde hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı tamamen temizleyene kadar kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."