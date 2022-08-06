27. İstanbul Huzur denetimi yapıldı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 21.30 sıralarında il genelinde helikopter destekli 27. kez gerçekleştirilen "İstanbul Huzur Uygulaması" yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.
Uygulamaya Özel Harekat polisleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.
Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Bin 884 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 166 bin 634 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
14 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Çeşitli suçlardan aranan 343 şahıs ile 257 yoklama kaçağı yakalandı. 199 şahıs gözaltına alındı. 47 tabanca ve 170 fişek ele geçirildi. Bin 398 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 73 Adet Uyuşturucu Hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 4 bin 265 lira ele geçirildi. 802 umuma açık yer denetlendi. 9 İşyerine idari işlem yapıldı. 23 bin 579 Araç ve 925 motosiklet kontrol edildi. 14 araç trafikten men edildi. Toplamda 249 bin 156 lira trafik cezası kesildi.