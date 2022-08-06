27. İstanbul Huzur denetimi yapıldı

14 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Çeşitli suçlardan aranan 343 şahıs ile 257 yoklama kaçağı yakalandı. 199 şahıs gözaltına alındı. 47 tabanca ve 170 fişek ele geçirildi. Bin 398 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 73 Adet Uyuşturucu Hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 4 bin 265 lira ele geçirildi. 802 umuma açık yer denetlendi. 9 İşyerine idari işlem yapıldı. 23 bin 579 Araç ve 925 motosiklet kontrol edildi. 14 araç trafikten men edildi. Toplamda 249 bin 156 lira trafik cezası kesildi.