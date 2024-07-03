27 kaçak maden ocağı kapatıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, valilik binasında haziran ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı düzenledi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve Sahil Güvenlik Komutan Vekili Teğmen Recep Çalışkan da Vali Hacıbektaşoğlu'na eşlik etti. Kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler hakkında bilgi veren Hacıbektaşoğlu Vali "Haziran ayında 117 denetim yapıldı.2023 Haziran ayına göre, bu denetimler yüzde 15 oranında arttı. Denetimler sonucu 27 ocak kapatıldı. 12 adli ve idari işlem yapılarak 25 ton kömüre el konuldu" dedi. Kaçak ocaklar, TTK ekiplerince imha edilerek kapatıldı. Vali Hacıbektaşoğlu "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizler için en öncelikli konudur. Halkımızın desteğiyle, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülüyor. Hep birlikte daha güvenli, huzurlu ve yaşanabilir bir Zonguldak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.