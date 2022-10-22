Haberler Yaşam Haberleri 2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…
Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:47

2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…

Almanya’da faaliyet yürüten bir enerji şirketinin sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurmak suretiyle yaklaşık iki milyon 700 bin Euro dolandıran 17 kişi operasyonla yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; A.Y. isimli kişinin Almanya'da faaliyet yürüten bir enerji şirketi sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurdurmak suretiyle yaklaşık iki milyon 700 bin Euro dolandırdığını tespit etti. A.Y.'nin dolandırıcılık olayında 17 kişi ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

İstanbul, İzmir ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bin 20 mermi, iki bin 559 gram Marihuana maddesi, üç gram Kokain maddesi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 96 bin 95 Euro ile 16 bin 130 Dolar nakit para ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
85 bin SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Hesabını sordular
SON DAKİKA HABERİ: BDDK'dan flaş kredi adımı! 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak
12 taksitle motosiklet aldı! 13 yıldır şok üstüne şok yaşadı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Artık bizim Tayfun’umuz da var! bunlar bir yerlere işaret oluyor
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu kez de kıvırdı: PKK jargonuyla TSK'ya iftira atmıştı
MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Ekim MasterChef dokunulmazlığı hangi takım aldı, potaya kimler girdi?
Son dakika | Bakan Kirişci 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu: Tarımsal destekler hesaplara yatırılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA