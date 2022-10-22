2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; A.Y. isimli kişinin Almanya'da faaliyet yürüten bir enerji şirketi sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurdurmak suretiyle yaklaşık iki milyon 700 bin Euro dolandırdığını tespit etti. A.Y.'nin dolandırıcılık olayında 17 kişi ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

İstanbul, İzmir ve Muğla'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bin 20 mermi, iki bin 559 gram Marihuana maddesi, üç gram Kokain maddesi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 96 bin 95 Euro ile 16 bin 130 Dolar nakit para ele geçirildi.