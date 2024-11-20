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Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:18 Son Güncelleme: 20.11.2024 11:38

27 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu

Aydın’da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Sezer Azman olay yerinde hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
27 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu

Kaza, saat 20.30 sıralarında Germencik ilçesi Balatcık Mahallesi'nde meydana geldi. Balatcık Mahallesi'nden Ortaklar Mahallesi'ne seyir halinde olan M.O. idaresindeki 09 ABE 292 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Sezer Azman'ın kullandığı ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Azman, metrelerce savruldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Azman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Azman'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü M.O. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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27 yaşındaki motosikletli kaza kurbanı oldu
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