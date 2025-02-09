27 yıl hapisle aranan suçluya köpekli operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince hükümlü şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 2013-2024 yılları arasında İstanbul'da meydana gelen 2 adet kasten yaralama, 1 adet silahla tehdit, 1 adet kişiyi hürriyet yoksun kılma, 6 adet 6136 skm, 1 adet tutuk ve infaz kurumuna yasak eşya sokma, 1 adet mala zarar verme, 1 adet taksirle yaralanmaya neden olma, 1 adet hakaret-3 adet basit yaralama ve 1 adet tehdit Suçlarından hakkında verilen kesinleşmiş 27 Yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakalama çalışması başlatıldı.

ADRESTE SİLAH VE MERMİLER ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda aranan şahıs Alper M. 'nin Ümraniye'de lüks bir sitede ikamet ettiği tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliğince adrese yapılan Özel Harekat köpekli operasyonda Alper M. gözaltına alındı. Ekiplerin girilen adreste yaptıkları aramalarda; 1 Adet Sarsılmaz marka SAR 9 SC ibareli Ruhsatsız tabanca ve bir adet Şarjöre basılı 12 Adet Mermi ile şahsın kullanımında olan evde 48 Adet 45 mm mermi 16 Adet 7.65 mm, 40 Adet 9.19 mm mermi ile şahsın kullanmış olduğu araçta 1 Adet Astra Mod 4.000 ibareli 7.65 Ruhsatsız silah ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine alınan Savcılık kararı ile 6136 SKM Suçundan adli işlemlerin yapılması için Alper M. isimli şahsın 6136 SKM Suçundan Şüpheli olarak ifadesinin alınması için çakmak Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Oradan da işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.