27 yıl sonra annesine ilk kez Esra Erol’da kavuştu

Henüz 1 yaşındayken babasının vefat ettiğini, annesi Asiye'nin ise kendisini Hatay Çocuk Esirgeme kurumuna verdiğini dile getiren Murat Kalkar'ın yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğdu.

2016 yılında gelen bir mektupla annesinden haber alan Murat, "Anneme kavuşamadım. Yardım edin. Onu bulmak istiyorum" dedi.

"ESRA EROL ANNE ASİYE'Yİ BULDU"

Kısa süre içerisinde anneyi bulan Erol, anne ve oğlunu canlı yayında kavuşturdu. Oğlunu karşısında gören anne Asiye Hanım heyecanına yenik düşerek fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Asiye Hanım 27 yıl sonra ilk kez canlı yayında oğluyla kucaklaştı. Oğlu, gelini ve 5 aylık torunu ile ilk kez bir araya gelen Asiye Hanım'ın hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu.