27 yılımı heba etmişim

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışma hattı, sosyal hizmet desteği ve yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleriyle bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin profesyonel ekiple yanında yer alıyor. Tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla ilgili destek almak veya tedaviye yönlendirilmek isteyenler, 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ücretsiz danışmanlık hizmeti alabiliyor. 2016-2025 yılları arasında 16 bin 525 kişi kumar bağımlılığından kurtulmak için YEDAM'a başvurdu.Bu kapsamda Ankara'da yaşayan 44 yaşındaki C.A. da 27 yıllık kumar bağımlılığından kurtulmak için YEDAM'dan destek aldı. Kumar bağımlılığından kurtulma sürecini anlatan C.A., YEDAM sayesinde bu bağımlılığı hayatından çıkararak yeni bir hayat yaşamaya başladığını ifade etti. Aldığı destek sayesinde bir yıldır kumar oynamadığını belirten C.A., "Son bir yılda belki 27 yıl boyunca yaşamadığım bir hayatı yaşadım. 27 yılı bir tarafa, bu bir yılı bir tarafa koyarsam belki bu bir yılım 27 yıl kadar doludur. Buraya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok durumun daha keyifli olabileceği 27 yılı heba etmiş oldum" dedi.YEDAM Çankaya Klinik Psikoloğu Hatice Hazal Akoğlu ise 115 numaralı hattan kişilerin YEDAM'a ulaşabileceğini, yapılan görüşmelerin ücretsiz ve gizlilik çerçevesinde olduğunu kaydetti. Kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen danışan sayısında artış yaşandığını ifade eden Akoğlu, "2024'te tüm Türkiye'den 5 bin 813 kişi kumar bağımlılığıyla mücadele etmek için YEDAM'a 115 numaralı hat üzerinden başvurdu" dedi.