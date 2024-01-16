27 yıllık mucize ATV’de yayınlan Esra Erol’da gerçekleşti

Trabzon'da, 27 yaşında ki Arzu Emine Demirbaş, hiç görmediği annesini bulmak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'dan yardım istedi. Henüz 40 günlükken Trabzon'da çocuk esirgeme kurumunda evlatlık edilen Arzu Emine Demirbaş, büyüten aile ile mutlu bir hayatı olduğunu ifade etti. Arzu Emine'nin hiç görmediği annesini Esra Erol kısa süre içerisinde buldu. Arzu Emine ile annesi Hatice Halil, stüdyoda bir araya geldi. 27 yıl sonra evladına kavuşan anne gözyaşlarına hakim olamadı.

4 KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Gözü yaşlı anne, "Kızımın beni bulacağını biliyordum. 4 defa kalp krizi geçirdim. Canımı kızımı görmeden alma Allah'ım diye dua ettim hep. Bir insan evladını yuvada beşiğe koyabilir mi hiç. 10 sene psikolojik tedavi gördüm. Seni hiç unutmadım. Her yerde kızım var dedim. Keşke baban kimliğini alsaydı. Geçmişim hiç peşimi bırakmadı." dedi. Babasının adının Ömer Halil olduğunu söyleyen anne, "Emine'yi görmemem için beni tehdit ediyordu" dedi. Güzel bi hayat yaşadım ama kolay bir hayat yaşamadım diyen Arzu Emine Demirbaş ise, beraber iyileşeceğiz diyerek annesine sarıldı.