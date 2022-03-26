270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar

İstanbul Sultanbeyli'de 15 gün içerisinde bir iş yerinden 70 bin lira değerinde jeneratör, iki araçtan ise 200 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; söz konusu olayları gerçekleştiren İ.G.'nin kullandığı aracın plakasını ve kimliğini kısa sürede tespit etti ve İ.G., Sultanbeyli İlçesi'nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan 30 kaydı olduğu belirlenen İ.G., "İş Yerinden Hırsızlık" ve "Otodan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.