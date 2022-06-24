272 Afgan göçmen sınır dışı edildi!

45 BİN 69 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Açıklamada Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerinden de bahsedilerek, "27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 18 bin 5'i 99 adet charter seferle 7 bin 571'i tarifeli olmak üzere toplam 25 bin 576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45 bin 69'a ulaştığı, sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı" belirtildi.