272 Afgan göçmen sınır dışı edildi!

Kocaeli ve çevre illerde Emniyet ile Jandarma birimleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında yakalanan ve ülkemize yasa dışı yollar ile girdikleri, yada girmeye teşebbüs ettikleri tespit edilen 272 Afganistan uyruklu göçmen, sevk edildikleri Kocaeli İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Konu ile ilgili olarak Kocaeli Valiliği tarafından yazılı bir açıklamada bulunuldu.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Kocaeli Valiliği'nin yapmış olduğu yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bugün ve yarın Cengiz Topel Havalimanı'ndan yapılacak 136 kişilik 2 charter seferi ile toplamda 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Valiliğimiz koordinesinde Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nce sınır dışı edilerek Afganistan'a gönderilecektir. 2022 yılı başından itibaren çevre iller dahil yakalanarak Kocaeli Geri Gönderme Merkezi'mize teslim edilen bin 717 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemi gerçekleştirilmiş olup bugün ve yarın yapılacak sınır dışı işlemleri ile birlikte toplam sayı bin 989'a ulaşmış olacaktır."
45 BİN 69 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ
Açıklamada Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerinden de bahsedilerek, "27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 18 bin 5'i 99 adet charter seferle 7 bin 571'i tarifeli olmak üzere toplam 25 bin 576 Afganistan uyruklu yabancının, Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderildiği, bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısının 45 bin 69'a ulaştığı, sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 120 artış sağlandığı" belirtildi.