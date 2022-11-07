27,5 kiloyla uyuşturucuyla yakalandı ’İçiciyim’ dedi

Adana'da polisin takibi sonucu otoyolda durdurulan iki otomobilden birinin bagajında, 27,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ahmet K. (25), uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, içmek için satın aldığını öne sürdü.