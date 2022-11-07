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Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:30 Son Güncelleme: 7.11.2022 11:44

27,5 kiloyla uyuşturucuyla yakalandı 'İçiciyim' dedi

Adana’da polis, bir otomobilde 27 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçridi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler, “Satıcı değil, içiciyiz” diyerek kendilerini savundu.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
27,5 kiloyla uyuşturucuyla yakalandı ’İçiciyim’ dedi

Adana'da polisin takibi sonucu otoyolda durdurulan iki otomobilden birinin bagajında, 27,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ahmet K. (25), uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, içmek için satın aldığını öne sürdü.

AŞİL TEPKİ VERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı iki otomobili uygulama noktasında durdurdu. Otomobillerdeki Ahmet K. (35), kardeşleri Mustafa K. (28), Abdülkadir K. (31) ve kuzeni Ahmet K.'nin indirildiği otomobillerden birinde narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. Aşil'in otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada valiz içerisinde 27,5 kilo esrar ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet K.'nın, ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu belirterek, 'içici ' olduğunu, içmek için satın aldığını öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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27,5 kiloyla uyuşturucuyla yakalandı 'İçiciyim' dedi
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