28 bin 192 yeni vaka, 228 vefat

Türkiye'de dün 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı. 228 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 30 bin 302 oldu. Aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77.27, birinci dozda 88.79 olarak gerçekleşti. Toplam uygulanan aşı sayısı 115 milyon 40 bin 699'a yükseldi. Son tabloyu Twitter hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Bir ayın verilerine göre, yeni vakaların yüzde 1.38'i 0-4 yaş, yüzde 4.86'sı 5-9 yaş, yüzde 16.24'ü 10-14 yaş, yüzde 12.94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19 yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35.42. Fakat virüs, bu grupta genel olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı" dedi.