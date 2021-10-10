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Giriş Tarihi: 11.10.2021

28 bin 370 vaka, 196 can kaybı

28 bin 370 vaka, 196 can kaybı
Türkiye'de dün 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' sorusuna cevap vererek, "Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid- 19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı. ANKARA
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28 bin 370 vaka, 196 can kaybı
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