28 bin 370 vaka, 196 can kaybı

Türkiye
'de
dün 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' sorusuna cevap vererek, "Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid
- 19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı. ANKARA