28 bin 465 yeni vaka, 198 vefat

Türkiye'de
dün test yapılan 362 bin 213 kişiden 28 bin 465'ine Kovid
-19 tanısı konulurken, 198 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 29 bin 160 oldu. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 807 bin 774'e yükseldi. Son tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca
, vakaların yaş ortalamasının düştüğüne, yaklaşık yarısının 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekti. Gençlerin, çok daha az oranda hastalansalar da büyüklerine karşı sorumlulukları olduğunun altını çizen Koca, şöyle devam etti: "Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar. 65 yaş üstü, salgının ilk döneminde kısıtlamalara ciddiyetle uydu. Şu anda bir kısıtlama bulunmuyor ama risk grubunda olduklarını unutmamalıdırlar. Aşılarını tamamlamaları ise hayati derecede önemlidir. Aşı, eğer tamamlanmamış ise sağlayacağı koruma sınırlıdır." Toplum bağışıklığı elde edilene kadar virüsün yayılımının devam edeceğini belirten Koca, "Şu an, aşılanma oranının seviyesi, aşı olmayanlar için güvence değildir. 'Nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur' düşüncesi yanlıştır. Aşı, birinci derecede, aşı olan kişileri koruyor. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşılarının zamanı gelen çok sayıda vatandaşımız var. Vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları gerekmektedir. Bu, önce kendileri sonra tüm toplum için hayati önemde bir davranıştır. Salgınla mücadelede sağlığınız için kararlı ve ısrarcıyız" ifadelerini kullandı. ANKARA