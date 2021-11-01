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Giriş Tarihi: 2.11.2021

28 bin 678 yeni vaka, 217 vefat

28 bin 678 yeni vaka, 217 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 356 bin 643 kişiden 28 bin 678'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 217 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 29 bin 296 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum için "Kimileri aşıdan beklenen sonucun alınamadığı kanısında. İkinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçtiği halde vaka sayıları 30 bini aşabiliyor. Oysa aşıyla sağlanan önemli bir sonuç var. Artık hızlı tırmanışlar ve pikler görmüyoruz. Dramatik seyir yerine stabil, kontrolü kolay bir seyir var" dedi. ANKARA
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28 bin 678 yeni vaka, 217 vefat
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