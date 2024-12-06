28 bin litre sahte alkol ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası düzenlediği "Çengel-8" operasyonlarında 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında, piyasa değeri 15 milyon Türk Lirası'nı bulan sahte alkol ve 15 bin adet sahte bandrol ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya sahte alkol sevkiyatı önlendi.Kütahya İl Jandarma ekipleri kaçakçılık suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şaphane ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında toplam 838 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen bir şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldığı bildirildi.Erzincan İl emniyet müdürlüğü koordinesinde yapılan eşzamanlı operasyonlar kapsamında sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen A.K. isimli şahsın ikameti ve müştemilatındaki aramada; 5.5 litre sahte viski, 1 adet şırınga, 8 adet viski aroması ele geçirildi. Öte yandan yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekipler sahte içkileri satmaya hazırlanan M.Ö.'nün (48) evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 294 şişe satışa hazır sahte alkollü içki, 53 litre sahte alkollü içki, alkol yapımında kullanılan 15 kit ve aparatları ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alınırken, sahte içkilere ise el konuldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve görev alan Jandarmamızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Mustafa Gergel ve Süleyman Tüzün adlı vatandaşların alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası, iki kişinin sahte içkileri satın aldıkları öne sürülen tekel bayiyi işleten çiftle çocukları, ''kasten öldürme'' suçundan tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Burhaniye Mahallesi'ndeki tekel bayiyi işleten Asiye Ö., eşi Suat Ö. ve çocukları Ömür Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler bandrolsüz ürün satmadıklarını ifade ederken, hakimlik, her üç şüphelinin "kasten öldürme'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.