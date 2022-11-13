Haberler Yaşam Haberleri 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek
Giriş Tarihi: 13.11.2022 10:37 Son Güncelleme: 13.11.2022 11:00

28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek

Adalet Bakanlığı’nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekledi. Buna göre, 19 olan sayı 28’e yükseltilmiş oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek

Adalet Bakanlığı'nın Yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile Cumhuriyet Başsavcılığı nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurt dışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden 19 yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilmesi hizmetine 9 yeni yabancı dil daha ekleniyor. İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtları, uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlandı. Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibariyle sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18'e çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.

9 YENİ DİL EKLENİYOR

Vatandaşlar yarın itibariyle Boşnakça, Hırvatça, Kazakça, Kırgızca, Moğolca, Özbekçe, Sırpça, Tacikçe ve Türkmence dillerinde de yabancı dile tercüme edilmiş adli sicil belgesi alabilme imkanına kavuştu.

"TALEP VE İHTİYAÇLARI KARŞILAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, vatandaşların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda yargı hizmetlerine yön verdiklerini belirterek, "19 yabancı dilde verilen tercüme edilmiş adli sicil kaydı uygulamasına 9 dil daha ekledik. Özellikle Türk dünyası açısından büyük önem taşıyan Kazakça, Kırgızca, Türkmence dillerinde tercüme edilmiş adli sicil belgesi verilebilecek. Pazartesi günü itibariyle 28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek. Vatandaşımız talep ettikçe, biz talepleri karşılamaya, ihtiyaç neyse onu temin etmeye devam edeceğiz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri 13 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
EYT SON DURUM BUGÜN: Vedat Bilgin'den kapsam ve formüle dair açıklama! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı açıklandı! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde geldi
Tarih belli oldu! 2023 Türkiye'nin göklerdeki miladı olacak: MMU yeni bir sayfa açacak
Emekli ve memur zammı 2023 ile 6 tabloda tüm yeni maaş hesapları! Enflasyon farkı ile Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar olacak?
Bazı telefonlara neden Deprem Anı Ülke Tatbikatı mesajı gelmedi? AFAD Başkanı açıkladı
CANLI YAYIN! TOKİ Van kura çekimi isim listesi sorgulama: Van TOKİ kura sonuçları 2022 nasıl ve nereden öğrenilir?
EYT son dakika haberleri bugün: İşte yasanın çıkış tarihi! EYT ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR? Aslı Enver'den büyük sürpriz! Aslı Enver’in eşi Berkin Gökbudak ne iş yapıyor, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
28 dilde adli sicil belgesi alınabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA