28 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında, farklı uyruklarda toplamda 28 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Ayrıca onların sevk ve idarelerini sağlayan 2 taksi şoförü de gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, ifadelerinin alınması sonrasında sınır dışı işlemlerinin yapılması için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltındaki 2 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrasında göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.