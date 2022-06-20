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Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:39 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:53

28 düzensiz göçmen yakalandı

ABBAS ÇAKAR
28 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan 28 yabancı uyruklu göçmen, tamamlanan işlemleri sonrası sınır dışı edilecek.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar esnasında, farklı uyruklarda toplamda 28 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Ayrıca onların sevk ve idarelerini sağlayan 2 taksi şoförü de gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, ifadelerinin alınması sonrasında sınır dışı işlemlerinin yapılması için Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltındaki 2 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrasında göçmen kaçakçılığı iddiası ile adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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28 düzensiz göçmen yakalandı
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