28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak? 28 - 29 Ekim 2022 resmi tatili hangi güne denk geliyor?

Her yıl Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanırken bugün de tarihin yaklaşmasıyla beraber 28-29 Ekim resmi tatili gündeme taşındı. Özellikle özel sektör ve kamu çalışanlarıyla beraber binlerce öğrenci bu tarihteki tatille alakalı araştırmalarına başladı. "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli bayramımız bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.
29 EKİM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.