28 Ekim 2022 yarım gün mü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi olacak? 28 - 29 Ekim 2022 resmi tatili hangi güne denk geliyor?

Her yıl Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanırken bugün de tarihin yaklaşmasıyla beraber 28-29 Ekim resmi tatili gündeme taşındı. Özellikle özel sektör ve kamu çalışanlarıyla beraber binlerce öğrenci bu tarihteki tatille alakalı araştırmalarına başladı. "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün, hangi güne denk geliyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli bayramımız bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi, hangi güne denk geliyor? İşte tüm detaylar...