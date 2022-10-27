Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü, çalışacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 2022 banka çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:28

28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü, çalışacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 2022 banka çalışma saatleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan hemen önce banka çalışma saatleri de gündeme geldi. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı’nın bir önceki günü de yarım gün resmi tatil sayılıyor. Bu kapsamda ise yarın çeşitli bankacılık işlemleriyle banka şubelerine başvuracak olan vatandaşlar “28 Ekim yarın Bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü çalışacak, saat kaça kadar açık olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşları ile beraber özel sektörde de birçok kurum yarın öğleden sonra hizmet vermeyecek. Peki, 28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü çalışacak, saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar ve çalışma saatleri.

28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü, çalışacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 2022 banka çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı resmi tatiline sayılı saatler kala bankalar açık mı konusu merak ediliyor. İşyerleri ve okullar yarın öğleden sonra kapalı olacağından çeşitli sebeplerle banka şubalerine gidecek olan vatandaşlar "28 Ekim yarın Bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü çalışacak, saat kaça kadar açık olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Ekim banka çalışma saatleri vetüm detaylar.

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, yarım gün mü açık kalacak?

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

İşte bankaların çalışma saatleri…

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, yarım gün mü açık kalacak?

28 EKİM CUMA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Bankalar, 28 Ekim 2022 Cuma günü öğlene kadar çalışacak.

Öğleden sonrasının resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri bu şekilde düzenlendi.

Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim Cuma günü bankalar açık mı, çalışıyor mu, yarım gün mü açık kalacak?

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

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28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın 28 Ekim'de bankalar yarım gün mü, çalışacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 2022 banka çalışma saatleri!
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