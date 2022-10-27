28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü, çalışacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 2022 banka çalışma saatleri!

EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?

Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.