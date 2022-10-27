28 Ekim Bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın 28 Ekim’de bankalar yarım gün mü, çalışacak mı, saat kaça kadar açık olacak? İşte 2022 banka çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı resmi tatiline sayılı saatler kala bankalar açık mı konusu merak ediliyor. İşyerleri ve okullar yarın öğleden sonra kapalı olacağından çeşitli sebeplerle banka şubalerine gidecek olan vatandaşlar "28 Ekim yarın Bankalar açık mı, kapalı mı, yarım gün mü çalışacak, saat kaça kadar açık olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Ekim banka çalışma saatleri vetüm detaylar.
28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim de yarım gün tatil olmaktadır. Bu kapsamda 28 Ekim Cuma günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.
İşte bankaların çalışma saatleri…
EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?
28 Ekim öğleden önce yapılan EFT ve Havale işlemleri hesaba geçecek olup, öğleden sonra yapılacak olanlar ise ilk işlem gününde hesaba geçecek.
29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ BANKALAR TATİL Mİ?
Bu yıl hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili hem de bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.