28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2022 Okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, resmi tatil mi edildi?

Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken pek çok kişinin gündeminde "Okullar 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?" sorusu yer tutuyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla resmi tatil yalnızca yarım gün olacak. Bunun nedeni ise 28 Ekim'in de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil sayılması. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte tüm detaylar.