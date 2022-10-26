28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2022 Okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, resmi tatil mi edildi?

Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken pek çok kişinin gündeminde "Okullar 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?" sorusu yer tutuyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla resmi tatil yalnızca yarım gün olacak. Bunun nedeni ise 28 Ekim'in de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil sayılması. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte tüm detaylar.
28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?
28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.
Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.