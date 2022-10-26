Haberler Yaşam Haberleri 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2022 Okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, resmi tatil mi edildi?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:32

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2022 Okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, resmi tatil mi edildi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cumartesi gününe denk gelse de 28 Ekim yarım günlük tatili Cuma günü olacak. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan milli bayramımız öncesinde “28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü?” soruları araştırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği bu sorular, Resmi Gazete'de yer alan bilgilerle yanıt buluyor. Bilindiği üzere resmi tatillede ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi tüm okullarda eğitime ara veriliyor. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar.

28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2022 Okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, resmi tatil mi edildi?

Yılın son resmi tatili olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken pek çok kişinin gündeminde "Okullar 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi?" sorusu yer tutuyor. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nın Cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla resmi tatil yalnızca yarım gün olacak. Bunun nedeni ise 28 Ekim'in de Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil sayılması. Peki, 28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? İşte tüm detaylar.

28 Ekim yarım gün mü ve tatil mi? Okullar, üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 VE 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, kaç gün, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.

ARKADAŞINA GÖNDER
28 Ekim Cuma günü okullar tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim 2022 Okullarda ders olacak mı, yoklama alınacak mı, resmi tatil mi edildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA