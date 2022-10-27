28 Ekim hastaneler, sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu, tatil mi? 28-29 Ekim 2022 Hastaneler açık mı, kapalı mı olacak?

''28-29 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı?'' sorusu, sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Resmi tatiller arasında yer alan 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Resmi tatillerde bazı kurum ve kuruluşların hizmet vermediği bilinirken ''Yarın hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim'de hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bu tarihlerde hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;
28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Cuma ve Cumrtesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere 28 Ekim de, öğleden sonra yarım gün resmi tatil olarak sayılıyor.
Ancak 28 Ekim yarım gün tatil olduğundan hastanelerin acil bölümleri ve nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları, 31 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla normal çalışma saatlerine devam edecek.