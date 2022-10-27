28 Ekim hastaneler, sağlık ocakları (aile hekimleri) çalışıyor mu, tatil mi? 28-29 Ekim 2022 Hastaneler açık mı, kapalı mı olacak?

28-29 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Sağlık kuruluşlarında işlem yaptırmak ya da muayene olmak isteyen vatandaşlar ise yarım gün resmi tatil olarak kabul edilen 28 Ekim'de hastaneler, sağlık ocakları, aile hekimleri ve eczanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte, bu tarihlerde hastaneler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı;