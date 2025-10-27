28 Ekim kargolar açık mı, PTT çalışıyor mu? 28-29 Ekim kargoların çalışma saatleri ve paket dağıtım durumu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yaklaşırken, bayramın bir önceki günü olan 28 Ekim, yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu düzenleme, kargo ve lojistik sektörünü, özellikle de kamu kuruluşu olan PTT'yi doğrudan etkilemektedir. Gönderimi veya teslimatı olan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 28 Ekim kargo çalışma saatlerini bilmesi ve işlemlerini buna göre planlaması gerekmektedir.