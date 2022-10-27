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Giriş Tarihi: 27.10.2022 14:02

28 Ekim resmi tatil mi? Yarın 28 Ekim 2022 okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?

Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin başlamasına artık resmen saatler kaldı. Yılın son tatilinden önce gerek öğrenciler gerekse çalışan kesimin en çok araştırdığı konu Cuma günü yarım günlük tatilin olup olmadığı konusu oldu. “28 Ekim resmi tatil mi, yarın okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete’ye göre; Cumhuriyet Bayramı; Cuma günü saatler 13.00’ı gösterdiğinde başlayacak. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar.

28 Ekim resmi tatil mi? Yarın 28 Ekim 2022 okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?

28 Ekim resmi tatil mi konusu binlerce kişi tarafından gündemdeki yerini aldı. Resmi gazete'ye göre; Cumhuriyet Bayramı her yıl 1,5 gün resmi olarak tatil kabul ediliyor. Özel sektör ve kamunun dışında okullar da öğleden sonra ders yapmıyor. Bu kapsamda ise "28 Ekim resmi tatil mi, yarın okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ekim yarın okulların çalışma durumu ve tüm detaylar.

28 Ekim yarım gün mü ve tatil mi? Okullar, üniversiteler ve özel sektör için 28 Ekim yarım gün tatil olacak mı?

28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?

28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

28 VE 29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, kaç gün, hangi güne denk geliyor? 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve işyerleri 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.

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28 Ekim resmi tatil mi? Yarın 28 Ekim 2022 okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?
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