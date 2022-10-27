28 Ekim resmi tatil mi? Yarın 28 Ekim 2022 okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?

28 Ekim resmi tatil mi konusu binlerce kişi tarafından gündemdeki yerini aldı. Resmi gazete'ye göre; Cumhuriyet Bayramı her yıl 1,5 gün resmi olarak tatil kabul ediliyor. Özel sektör ve kamunun dışında okullar da öğleden sonra ders yapmıyor. Bu kapsamda ise "28 Ekim resmi tatil mi, yarın okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ekim yarın okulların çalışma durumu ve tüm detaylar.
28 EKİM'DE OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER AÇIK OLACAK MI?
28 Ekim Cuma günü öğleden sonra resmi tatil olduğu için tüm devlet kurum ve kuruluşları yarım gün faaliyette olacak. Bu kapsamda ilköğretim, ortaöğretim, lise ve üniversitelerde de öğleden sonra ders yapılmayacak.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.
Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.