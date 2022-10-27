28 Ekim resmi tatil mi? Yarın 28 Ekim 2022 okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?

28 Ekim resmi tatil mi konusu binlerce kişi tarafından gündemdeki yerini aldı. Resmi gazete'ye göre; Cumhuriyet Bayramı her yıl 1,5 gün resmi olarak tatil kabul ediliyor. Özel sektör ve kamunun dışında okullar da öğleden sonra ders yapmıyor. Bu kapsamda ise "28 Ekim resmi tatil mi, yarın okullar öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 28 Ekim yarın okulların çalışma durumu ve tüm detaylar.