28 Ekim yarım gün mü? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi,hangi güne geliyor? Cumhuriyetin 102. Yılı kutlanacak

Ekim ayının son haftasına yaklaşırken gözler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatiline çevrildi. Kamu kurumlarında, okullarda ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim kaç gün tatil olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu yılki resmi takvime göre tatilin hafta içine denk gelmesi, çalışanlar ve öğrenciler için ekstra merak konusu haline geldi.