28 kiloya düşen sağlıkçı Kübra destek bekliyor

BilecikSağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut, 3 yıl önce 'Göktürk' ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur'a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen 'Kronik atriyal ve bağırsak disritmi' (CAID) hastalığı teşhisi konuldu.Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı. Şu an tedavi tedavi altında olan Palut "Tedavimin Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceği söylendi. Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettim, gelecek haberi bekliyorum" dedi.