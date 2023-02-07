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Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:52 Son Güncelleme: 7.2.2023 10:12

28 saatin ardından depremden sağ çıktı! Mehmetçik'e böyle seslendi

Hatay’da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, “Ben seni bir yerden tanıyorum” dedi.

28 saatin ardından depremden sağ çıktı! Mehmetçik’e böyle seslendi

7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor.

28 saatin ardından sağ çıkan Arda, Mehmetçik'e seslendi! "Ben seni bir yerden tanıyorum" | Video

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlere, "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

HAYATA YENİDEN 'MERHABA' DEDİLER

Van'ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.

Dün sabah Malatya'ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, akşam saat 20.00 sularında AFAD yetkililerinin koordinasyonunda Efruz Sitesinde çalışma başlattı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Şahin Ulutaş isimli kazazedeyi enkazdan sağ çıkartarak sağlık ekiplerine teslim eden Edremit ekibi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aynı enkazda Yasemin Karakurt isimli depremzedeyi de sağ çıkarttı.



Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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28 saatin ardından depremden sağ çıktı! Mehmetçik'e böyle seslendi
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