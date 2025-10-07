28 Şubat davası sanıklarına 18’er yıl hapis cezası

Yargıtayın bozma kararının ardından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı 28 Şubat davasında karar verildi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

"28 ŞUBAT ÖZEL OLARAK KURGULANMIŞ BİR KUMPAS DAVASIDIR"

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, bir önce ki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlattı. Söz verilen sanık Köksal Karabay, "Soruşturmanın ilk aşamasında görev yapan savcı ve hakimler FETÖ üyeliğinden ihraç edildi. Bunlar hukuken ceza aldılar. İddianamede yer alan suçlamalara yönelik hiçbir somut delil yok beraatimi istiyorum." dedi. Sanık Altaç Atılan, Deniz Kuvvetlerinde görev yaptığı süre boyunca vatanına ve milletine sadakatle hizmet ettiğini ifade etti. Sanık Atılan, "Ben mesleğimi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda icra ettim. Askeriyede verdiğim yemine hep sadık kaldım. Dosyada delil olarak yer alan belgelerin üzerinde oynandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca 13 yılı aşkın süren bu davanın FETÖ kumpası olduğu da açıktır. Galiba tek suçumuz asker olmaktı. Şahsıma atılan hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum." beyanında bulundu. Sanık Metin Yaşar Yükselen ise savunmasında "28 Şubat davası özel olarak kurgulanmış bir kumpas davasıdır. Soruşturmanın başında olan herkesin FETÖ ile bağlantısı çıkmıştır. Davanın iddianamesini hazırlayan savcı bize karşı kin ve husumet ile hareket etmiştir. Necmettin Erbakan yaşarken hiçbir askerden şikayetçi olmamıştır. 28 Şubat davasının açılması için onun ölümü beklenmiştir. Dosyada yer alan müşteki ve mağdur dilekçeleri tek tiptir. Suçsuzum. Askerliğim boyunca subaylık yeminime bağlı kaldım. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çiğnemedim. Beraatımı talep ediyorum." İfadelerine yer verdi.

"YÖK'ÜN BU İŞLE HİÇ BİR İLGİSİ YOKTUR"

Sanık Halil Kemal Gürüz, iddianamede belirtilen suçlamaların iftirada olduğunu öne sürerek ,"Dönemin YÖK başkanı olarak istesem de üzerime atılı suçları işleyemezdim. İkna odalarıyla ilgili uygulama İstanbul Üniversitesi'nin uygulamasıdır, orada başlamıştır. YÖK'ün bu işle hiçbir ilgisi yoktur. Bana kimseden bir bilgi, belge gelmedi kimse bana bir şey yaptırmaya çalışmadı. Yargıtay ilamı da kendi içerisinde çelişmektedir. Delillerin belirleyici olmadığını ifade edip ardından bozma kararı vermişlerdir." kelimelerini kullandı. Sanıklar Muhittin Erdal Şener, Şükrü Sarıışık, Erdoğan Öznal da iddianamenin somut delillere dayanmadığını belirterek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyledi ve mahkemeden beraatlerini istedi. Sanık avukatları da, mütalaayı kabul etmediklerini, 13 yıldır yargılamanın devam ettiğini ve müvekkillerinin yaşlı insanlar olduğunu, iddianamede de sanıklara atılı suçlara dair hiçbir somut delilin bulunmadığını belirterek, mahkemeden, sanıkların beraatlerini talep ettiler.

13 SANIĞA 18'ER YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, vefat eden sanıklar Şevket Turan, İzzettin İyigün ve Kamuran Orhon'un dosyadan düşürülmelerine hükmederek, 13 sanık hakkında 'darbe girişimine yardım' suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi.