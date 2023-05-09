28 yaş küçük eşini öldürüp teslim oldu

İzmir'de önceki gün (Pazartesi ) saat 03.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Balabanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 gün önce mahalleden ev ile arsa satın alan 29 yaşındaki Tuba Algül ve 28 yaş büyük eşi 57 yaşındaki Bişar Algül arasında tartışma çıktı. 5 çocukları bulunan çiftin tartışması kavgaya dönüştü. Bişar Algül, tabancayla Tuba Algül'e ateş açarak kaçtı.

Çiftin 12 yaşındaki çocuğunun komşularına haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Tuba Algül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Algül'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç eşi Tuba Algül'ü öldürüp kaçan Bişar Algül bugün olayı gerçekleştirdiği silahla Ovakent Jandarma Karakoluna giderek teslim oldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Algül çiftinin arasında geçimsizlik olduğu, sık sık tartıştıkları, cinayetten 3 gün önce mahalleye taşındıkları öğrenildi. Bişar Algül'ün eşine şiddet uyguladığı iddia edildi.