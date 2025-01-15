28 yaşındaki Alican Kaya’dan kahreden haber! Kayıp olarak aranıyordu: Babasının inşaatında...

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi 3439. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir gündür haber alınamayan ve ailesinin dün gece polise kayıp başvurusunda bulunduğu 28 yaşındaki Alican Kaya'nın sabah saatlerinde babasına ait inşaatta cansız bedeni bulundu.