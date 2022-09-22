28 yıl önceki cinayetin zanlısı zaman aşımından serbest

KONYA'DA, 28 yıl önce boş arazide cesedi bulunan Mehmet Ali Atıcı (54) cinayeti, tozlu raflardan indirilerek tekrar açılmıştı. Özel ekip yaptığı çalışma sonunda komşu Ahmet Eroğlu'nu (53) gözaltına almıştı. Eroğlu, cinayeti rahmetli olan babasıyla birlikte işlediğini itiraf etmişti. Eroğlu'nun telefonla görüştüğü ve FETÖ soruşturması kapsamında polis memurluğundan ihraç edilen kuzeni Mustafa Eroğlu da cinayeti bildiği halde gizlediği için gözaltına alınmıştı. İki kişi dün savcılık sorgularının ardından 20 yıllık zaman aşımı nedeniyle serbest kaldı.