28 yıl sonra gelinlik giydi

Aksaray'da yaşayan Hüseyin Ercan (46), 28 yıl önce çok sevdiği ancak ailelerinin evlenmelerine karşı çıktığı İlknur Ercan'ı (59) 28 kaçırıp nikahlandı. İngiltere'ye yerleşen çiftin 7 çocuğu oldu. Hüseyin Ercan, eşine verdiği düğün yapma sözünü 28 yıl sonra yerine getirdi. Ercan çifti, çocuklarının da katıldığı düğünde ilk kez gelinlik ve damatlık giydi. Hüseyin Ercan, "Yıllarca 'el alem ne der' diye çekindim. Eşimi vazgeçirmek istedim, ancak gelinlik giyme hayalinden vazgeçmedi" derken, İlknur Ercan ise, "Pes etmedim, sonunda muradıma erdim" dedi. Çift, düğünde takılan takıları Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacaklarını söyledi.