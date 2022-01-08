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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:59 Son Güncelleme: 8.1.2022 15:30

28 yıllık aile hekimini darp ettiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
28 yıllık aile hekimini darp ettiler

İstanbul Üsküdar’da 28 yıllık aile hekimine sağlık raporu vermedi diye saldırdılar. Aile hekimi Dr. Alparslan Kılıç şikayetçi oldu, konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Polis şüphelilerin Covid olduğunu bu yüzden karantina sonrasını beklediği öğrenildi.

Olay Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.

Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı.


Aile hekimi Alpaslan Kılıç

Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı. 28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

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28 yıllık aile hekimini darp ettiler
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