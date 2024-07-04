28 yıllık eşini sokak ortasında katletmişti... 2 çocuk annesi kadının son görüntüleri ortaya çıktı

28 YILLIK EŞİNİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRDÜ

Yapılan çalışmalarda şüpheli ve maktul şahsın 1996 yılında evlendikleri, müşterek bir kız bir erkek çocukları olduğu, şüpheli şahsın devamlı alkol aldığı ve çalışmamasından dolayı sürekli tartışmaların çıktığı, bu yüzden boşanma aşamasında oldukları tespit edildi.