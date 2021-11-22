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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:23 Son Güncelleme: 22.11.2021 13:26

2.894 sürücüye ceza, 249 araca men cezası

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
2.894 sürücüye ceza, 249 araca men cezası

Gaziantep’te trafik polisinin yaptığı denetimlerde çeşitli ihlaller nedeniyle 2 bin 894 sürücüye ceza yazılırken, 249 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep'te trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde 249 araç trafikten men edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimlerde bin 255 sürücüye hız ihlali yapmak, 122 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmak, 138 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 35 sürücüye alkollü araç kullanmak, 101 sürücüye belgesiz araç kullanmak, 537 sürücüye hatalı park etmek, 30 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemek, 675 sürücüye de çeşitli ihlaller nedeniyle ceza kesildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edilen toplam 2 bin 894 sürücü ve araç plakasına cezai işlem uygulandığı denetimlerde 249 araç da trafikten men edildi.

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2.894 sürücüye ceza, 249 araca men cezası
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