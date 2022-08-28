29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.