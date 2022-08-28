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Giriş Tarihi: 28.8.2022 12:01

29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi? Yarın 29 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesine denk gelen 29 Ağustos 2022 tarihi hakkında araştırmalar şimdiden başladı. 30 Ağustos’un resmi tatil sayılmasından ötürü bir önceki gün olan “29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi? Yarın 29 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl Salı gününe denk gelen 30 Ağustos öncesi yarın yarım gün mü; yarın tatil mi? İşte bilgiler.

29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi? Yarın 29 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?

"29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi? Yarın 29 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?" sorularının yanıtları şimdiden araştırma konusu oldu. Özellikle 30 Ağustos resmi tatilin hafta içine denk gelmesinden ötürü çalışan vatandaşlar bu tarihlerin tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki; yarın resmi tatil mi, yarın yarım gün mü? İşte yanıtı.

30 AĞUSTOS TATİL Mİ, ÖZEL SEKTÖRE RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Dolayısıyla tüm çalışanlar için 30 Ağustos resmi tatil günü sayılacak.

29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Pazartesi günü yarım gün ya da tam gün tatil olarak değerlendirilmeyecek.

Buna göre resmi tatil 4 gün olmayacak ancak çalışanlar yıllık izinlerini 29 Ağustos Pazartesi günü değerlendirmeleri durumunda 4 günlük bir izin kullanabilecek.

30 AĞUSTOS KAÇ GÜN TATİL, 4 GÜN MÜ?

Dini ve milli bayramlardan bir önceki günün yarım gün tatil olarak değerlendirilmesi 29 Ağustos için de sorgulamalara sebep oldu.

Hafta sonundan başlayacak tatil pazartesi günü yıllık izin kullanmak suretiyle dört gün olarak değerlendirilebilir.

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29 Ağustos yarım gün mü, resmi tatil mi? Yarın 29 Ağustos resmi tatil mi, hangi gün?
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