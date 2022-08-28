29 Ağustos'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere, 30 Ağustos'ta sağlık ocakları kapalı olacak, hastanelerin ise belli bir bölümü faaliyet gösterecek. Peki, 29 Ağustos'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? 29 Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları ve Hastaneler çalışıyor mu, yarım gün mü, tam gün mü?
29 AĞUSTOS HASTANELER VE SASĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla tüm kurumlar gibi hastaneler ve sağlık ocakları da 29 Ağustos'ta faaliyette olacak.