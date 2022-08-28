Haberler Yaşam Haberleri 29 Ağustos’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? 29 Ağustos'ta Sağlık Ocakları ve Hastaneler çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 28.8.2022 15:15

29 Ağustos’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? 29 Ağustos'ta Sağlık Ocakları ve Hastaneler çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı için sayılı gün kaldı. Salı günü tüm yurtta büyük coşkuyla kutlanacak zafer bayramı öncesi, 29 Ağustos’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı sorusu araştırılıyor. Öte yandan 30 Ağustos’ta sağlık ocakları kapalı olacak, hastanelerin ise belli bir bölümü faaliyet gösterecek. Peki, 29 Ağustos’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? İşte detaylar;

29 Ağustos’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? 29 Ağustos’ta Sağlık Ocakları ve Hastaneler çalışıyor mu?

29 Ağustos'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere, 30 Ağustos'ta sağlık ocakları kapalı olacak, hastanelerin ise belli bir bölümü faaliyet gösterecek. Peki, 29 Ağustos'ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? 29 Aile Hekimliği, Sağlık Ocakları ve Hastaneler çalışıyor mu, yarım gün mü, tam gün mü?

29 AĞUSTOS HASTANELER VE SASĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla tüm kurumlar gibi hastaneler ve sağlık ocakları da 29 Ağustos'ta faaliyette olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

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29 Ağustos’ta Hastaneler ve Sağlık Ocakları açık mı? 29 Ağustos'ta Sağlık Ocakları ve Hastaneler çalışıyor mu?
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